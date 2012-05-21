Морская вода у берегов Крыма соответствует нормам

Морская вода у берегов Крыма соответствует стандартам качества, такие выводы сделала крымская СЭС, сообщил курортно-информационный центр.

«За неделю исследовано 76 проб морской воды по всему побережью Крыма. Нигде отклонений от нормы не было. Вся вода соответствует нормам, - сообщила главный государственный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская. - Показатели качества морской воды могут ухудшаться по объективным причинам, например, после шторма».

Проверку санитарного состояния пляжей планируют проводить каждую неделю.