Морская вода у берегов Крыма соответствует нормам
13:00, 21 мая 2012Крым
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Морская вода у берегов Крыма соответствует стандартам качества, такие выводы сделала крымская СЭС, сообщил курортно-информационный центр.
«За неделю исследовано 76 проб морской воды по всему побережью Крыма. Нигде отклонений от нормы не было. Вся вода соответствует нормам, - сообщила главный государственный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская. - Показатели качества морской воды могут ухудшаться по объективным причинам, например, после шторма».
Проверку санитарного состояния пляжей планируют проводить каждую неделю.
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