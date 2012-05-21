Хозяев конвертцентра в Симферополе оштрафовали на 40 тысяч

Киевский райсуд Симферополя назначил 2 симферопольцам штраф в виде 40 тысяч гривен за фиктивное предпринимательство, подделку документов налоговой отчетности и должностной подлог, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Прокуратура доказала вину граждан в участии в составе организованной преступной группировки в деятельности конвертационного центра.

«Подтверждено, что за полтора года обналичено более миллиона гривен, вследствие чего в бюджет не поступило 170 тысяч налогов», - сообщила пресс-служба.

Кроме штрафа подсудимые лишены права занимать определенные должности в течение двух лет.