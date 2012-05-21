Иномарка съехала в обрыв в Крыму

Двое пострадавших

Легковой автомобиль выехал за пределы проезжей части в районе Алушты, врезался в дерево и съехал в обрыв, пострадали два человека, сообщила пресс-служба ГАИ Крыма. Водитель «Шевроле» - 22-летний житель села Верхняя Кутузовка (Алушта) - получил сотрясение головного мозга, закрытый перелом плеча, пассажир иномарки - 25-летний алуштинец - закрытый перелом правой лучевой кости, раны лица.

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