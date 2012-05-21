Музейщики и ученые соберутся в Крыму поговорить о Тарханкуте

Международная научно-практическая конференция «Историко-культурное наследие Тарханкута: новые тенденции развития, новые возможности» состоится 22-23 мая в поселке Черноморское и будет посвящена 15-летию создания историко-археологического заповедника «Калос Лимен» и 25-летию со дня открытия Черноморского историко-краеведческого музея, сообщила пресс-служба крымского правительства

«Участники конференции обсудят актуальные вопросы изучения, сохранения и дальнейшего использования историко-культурного наследия северо-западного Крыма», - сообщили в пресс-службе.

В рамках конференции презентуют ряд научных и популярных изданий, в частности, буклет-путеводитель по Тарханкуту, сборник статей «Калос Лимен: музей и заповедник», археологический альманах «Скифы Северо-Западного Крыма в V II-IV вв.

Кроме того, будет организована выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства и выставки книг.