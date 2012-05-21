Виноградники Большой Ялты обработают химией

Виноградники так называемой Большой Ялты обрабатывают химическими веществами для борьбы с сорной растительностью, паутинным клещем и трипсом, сообщила пресс-служба мэрии Ялты.

Обработки будут проводиться в отделениях государственного предприятия «Гурзуф»: Центральное, Краснокаменка, Ай-Даниль, Васильевка.

«Используемые препараты: 0,1% раствора Раундапа Макс и 0,25 % раствора золона. Обработки будут происходить с учетом погодных условий и санитарных норм», - сообщила пресс-служба.

Посещение территории виноградников во время и после химобработок запрещено.