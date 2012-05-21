Украинские девятиклассники в математике ни бум-бум

Исследование, проведенное среди учащихся 9 классов, показывает, что только 12,2% школьников знают математику на достаточно высоком уровне, сообщает "Зеркало недели в Украине".

По результатам ВНО по математике, в 2011 году при максимально возможном количестве тестовых баллов 51, средний балл участников тестирования составил 15,64. Больше всего участников набрали 10 баллов (таких десять тысяч человек). Основная же масса абитуриентов набрали от пяти до 20 баллов.

В Украине нет государственной масштабной системы мониторинга, по данным которой можно было бы судить об уровне математического образования в целом по стране. Но есть локальные региональные исследования. И их результаты неутешительны.

Исследование качества математического образования учеников 9 классов, проведенное Центром мониторинга столичного образования в 2011 году, показало: на начальном уровне знают предмет 8,3% учащихся, в среднем — 35,5, на достаточном — 44, на высоком — 12,2%.

Анализ диагностических контрольных работ, проведенный Управлением образования Донецкой области в 2011-2012 учебном году, также не успокаивает: алгебру знают на высоком уровне 13% учеников, геометрию — 14%. На низком и среднем уровне (на «двойку» и «тройку» по пятибалльной шкале) алгебру знают 55% учащихся, геометрию — 56%.