Крым начал дробить камни в почках

Первую в Крыму операцию по дроблению камней в почках малоинвазивным контактным методом с применением аппарата «Лазурит» провели в 7-й городской больнице Симферополя.

Больница купила устройство за 250 тысяч долларов. Аппарат позволяет дробить камни в почках, мочевом пузыре, мочеточниках. Таких устройств в Украине до этого было всего два - в Киеве и в Харькове, сообщила пресс-служба симферопольской мэрии.

Для проведения первой операции в Симферополь пригласили хирурга из Киева. «Хирург с помощью видеомонитора может контролировать ход операции, при этом минимизируется степень травматичности и уменьшается протяженность пребывания пациента в стационаре», - сообщил вице-мэр Симферополя Илья Глазков.

Время проведения обычной полосной операции длится не менее 2 часов, использование новой технологии позволяет за это же время проводить в среднем 4 операции.