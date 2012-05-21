"Ария" и "Би-2" зажгут на байк-шоу
10:02, 21 мая 2012Крым
2 0
На полуострове в последний раз?
Международное байк-шоу в Севастополе в этом году состоится 20-21 июля, в концертной программе запланированы выступления известных рок-групп: «Ария», «Черный кофе», «Би 2», «Король и Шут», «Тараканы», «Земляне», «Кукрыниксы».
Специальным гостем, который продемонстрирует мото-трюки, станет Кристофер Пфайфер.
Байк-шоу в Севастополе состоится в последний раз, в 2013 году оно пройдет в Волгограде и будет посвящено Ленинградской битве, в 2014 году - в Сербии.
Шоу организует российский мотоклуб «Ночные волки».
По материалам КИА
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter