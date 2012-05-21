"Ария" и "Би-2" зажгут на байк-шоу

Международное байк-шоу в Севастополе в этом году состоится 20-21 июля, в концертной программе запланированы выступления известных рок-групп: «Ария», «Черный кофе», «Би 2», «Король и Шут», «Тараканы», «Земляне», «Кукрыниксы».

Специальным гостем, который продемонстрирует мото-трюки, станет Кристофер Пфайфер.

Байк-шоу в Севастополе состоится в последний раз, в 2013 году оно пройдет в Волгограде и будет посвящено Ленинградской битве, в 2014 году - в Сербии.

Шоу организует российский мотоклуб «Ночные волки».

По материалам КИА