Полуголые девушки 6 часов будут мыть машины в центре Симферополя

Благотворительная акция «Бикини-автомойка» пройдет 2 июня в Симферополе, девушки в купальниках будут мыть машины, а собранные деньги направят на приобретение лекарственных препаратов для пациентов детской больницы имени Титова, сообщили организаторы акции в социальных сетях.



«Цель бикини-автомойки устроить развлекательное, оригинальное и новое для нашего города шоу в день его рождения, средства потратить на лекарства для больных детей, сделать машины нашего города чище, а их хозяев счастливее, просто весело и с пользой провести время», - говорят они.

Акция состоится возле «Зеленого театра» с 12 до 18 часов.

Шоу организовали экстрим-клуб «Бомба» и Creative People promo group.

«Не важно, будет это "копейка" или "Мерседес", "Нива" или "гелик", девушки исполнят все ваши желания, почистят салон, отполируют кузов, насиликонят шины и покроют воском», - обещают они.