Велосипеды - напрокат. Летние "фишки" Евпатории

Три пункта проката велосипедов планируют создать в Евпатории - на набережной Терешковой, в парке Фрунзе и улице Дувановской.

Некоторые велосипеды будут оборудованы дополнительными удобными сиденьями для маленьких детей. Все, кто отправится на велосипеде осмотреть достопримечательности города, получат бесплатно карту Евпатории с информацией и фотографиями основных исторических объектов.

Деньги для реализации проекта по развитию велосипедного движения в Евпатории, который стал победителем во всеукраинском конкурсе, город должен получить до июля.

По материалам евпаторийского портала