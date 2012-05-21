Велосипеды - напрокат. Летние "фишки" Евпатории
09:21, 21 мая 2012Крым
1 0
Карта городка в подарок
Три пункта проката велосипедов планируют создать в Евпатории - на набережной Терешковой, в парке Фрунзе и улице Дувановской.
Некоторые велосипеды будут оборудованы дополнительными удобными сиденьями для маленьких детей. Все, кто отправится на велосипеде осмотреть достопримечательности города, получат бесплатно карту Евпатории с информацией и фотографиями основных исторических объектов.
Деньги для реализации проекта по развитию велосипедного движения в Евпатории, который стал победителем во всеукраинском конкурсе, город должен получить до июля.
По материалам евпаторийского портала
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter