Чиновники сменили костюмы на трусы

Сборная команда Совета министров Крыма заняла первое место в спортивных состязаниях, организованных в субботу в Симферополе по случаю дня здоровья. Подобные акции проводятся в регионе уже третий раз под патронатом председателя крымского парламента Владимира Константинова, сообщила пресс-служба Совмина.

Состязались шесть команд: Совмина, Верховного совета Крыма, Представительства президента Украины в Крыму, Симферопольского городского совета, Симферопольского и Белогорского райсоветов и райгосадминистраций. В состав каждой "сборной" вошли по 30 человек.

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Участники соревнований демонстрировали мастерство и спортивную подготовку в легкой атлетике, футзале, дартсе, армспорте, перетягивании каната, шахматах, настольном теннисе.

Команда Совмина показала лучшие результаты в футзале и в настольном теннисе, завоевав первые места, а также в шахматах, армспорте, легкой атлетике.

"В общекомандном зачете победу завоевали сборные команды Совета министров и исполкома Симферопольского городского совета, набрав по 420 баллов, второе место заняла команда крымского парламента. Победителям вручили награды и кубки, а также памятные подарки", - говорится в пресс-релизе.