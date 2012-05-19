"Регионалы" решили забрать кресла у мэра и секретаря Алупки

Крымская организация Партии регионов рекомендовала фракции ПР в городском совете Алупки освободить члена партии Виктора Толстонога от должности мэра, а "регионала" Павла Постникова - от должности секретаря горсовета, говорится в решении исполкома политсилы.

По информации пресс-службы парторганизации, Толстоног написал заявление о досрочном сложении полномочий мэра.

Исполком также рекомендовал фракции ПР в горсовете исключить Постникова из рядов партии "за причинение своей деятельностью вреда репутации" политсилы.

Решение комитета основано на выводах аппарата и контрольной комиссии парторганизации.

Ялтинский горсуд во второй декаде мая отменил решение городского совета Алупки, который в начале апреля выразил недоверие мэру и досрочно прекратил его полномочия.

Ранее, в первой декаде мая, суд признал Толстонога и Постникова виновными в совершении административных коррупционных правонарушений и назначил наказание в виде штрафа: мэру - 3 400 гривен, секретарю - 2 550 гривен. Мэр был единственным владельцем двух частных предприятий, которые за прошлый год получили почти 2 млн гривен дохода. Секретарь совета беплатно больше полугода жил в санатории имени Боброва Министерства здравоохранения Украины.