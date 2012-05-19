Мальчик "заминировал" техникум

В Симферополе 12-летний мальчик, желая пошутить, сделал ложное сообщение о минировании учебно-воспитательного комплекса "Технический лицей", который арендует помещение в здании Симферопольского автотранспортного техникума, родителям ребенка грозит административное наказание, сообщила пресс-служба главного управления МВД Украины в Крыму.

Инцидент произошел 18 мая.

Правоохранители эвакуировали 30 человек.

Сотрудники милиции, осмотрев здание и прилегающюю к нему территорию, не нашли взрывчатку.

"Ложное сообщение о взрыве совершил 12-летний подросток, посещающий спортивную секцию, расположенную в здании техникума. Мальчик объяснил свои действия желанием пошутить", - говорится в пресс-релизе.

Милиция решает вопрос о привлечении к админответственности родителей "шутника". Кроме того, ГУ МВД в Крыму намерено подать иск о возмещении затрат, связанных с выездом следственно-оперативной группы на место вызова. Сумма ущерба уточняется.