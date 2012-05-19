8 тысяч вакансий предлагают на ярмарке в Крыму (фото)

В Симферополе по инициативе председателя Совета министров Крыма Анатолия Могилева проходит первая всекрымская ярмарка вакансий. Более 70 крупнейших предприятий Крыма предложили жителям региона 8 тысяч вакансий, сообщила пресс-служба Совмина.

Посетители ярмарки могут без посредников встретиться с работодателями и оперативно решить вопрос трудоустройства или смены работы.

«Ярмарка вызвала большой интерес и у работодателей, и у кандидатов на должности. Уверен, такие ярмарки должны проводиться чаще. Сегодня участники высказали пожелание, чтобы следующая такая ярмарка прошла осенью. Ярмарка вакансий станет для Крыма традиционной», - сказал первый вице-премьер крымского правительства Павел Бурлаков.

На ярмарке - 7 секторов: сектор содействия в трудоустройстве, сектор с базами данных вакансий, консультационный сектор для населения, Интернет-сектор по самопоиску работы, профориентационный сектор, сектор профессионального обучения и сектор обслуживания инвалидов.

Также в ходе мероприятия организовали акцию «Первое рабочее место», в рамках которой работодатели вручили первые трудовые книжки 9-ти молодым специалистам и выпускникам учебных учреждений.