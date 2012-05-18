Бюджет Севастополя недополучил 6 миллионов из-за аферы ФГИ

Прокуратура Гагаринского района Севастополя возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц местного отделения Фонда госимущества, в результате деятельности которых фирма не уплатила в бюджет города почти 6 миллионов гривен, сообщает пресс-служба ведомства.

"В 2008 году чиновники фонда, действуя в интересах коммерческой фирмы, без согласования с Севастопольским горсоветом, заключили договор, согласно которому структура освобождалась от платы за аренду земельного участка. В результате в 2008-2012 годах городской бюджет не получил 5 млн 726 тысяч гривен", - рассказали в прокуратуре.

Дело открыли по факту "злоупотребления служебным положением, которое причинило тяжкие последствия", наказание по статье - от 3 до 6 лет тюрьмы.