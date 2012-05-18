"Волшебные розы" расцветут в Крыму

Порядка 500 видов, форм и сортов роз зарубежной и отечественной селекции из 16 садовых групп представят на выставке "Волшебные розы", которая откроется 21 мая в Никитском ботаническом саду на юге Крыма.

"Экспозиция" посвящена 200-летию сада.

"Во время пика цветения роз будет выбрана самая "Волшебная роза", о которой гости сада узнают по окончанию голосования", - рассказали организаторы.

Никитский ботанический сад основан в 1812 году и является одним из старейших научно-исследовательских учреждений Украины.