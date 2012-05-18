"Волшебные розы" расцветут в Крыму
19:40, 18 мая 2012Крым
1 0
Выставка к 200-летию ботсада
Порядка 500 видов, форм и сортов роз зарубежной и отечественной селекции из 16 садовых групп представят на выставке "Волшебные розы", которая откроется 21 мая в Никитском ботаническом саду на юге Крыма.
"Экспозиция" посвящена 200-летию сада.
"Во время пика цветения роз будет выбрана самая "Волшебная роза", о которой гости сада узнают по окончанию голосования", - рассказали организаторы.
Никитский ботанический сад основан в 1812 году и является одним из старейших научно-исследовательских учреждений Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter