"Крым в миниатюре" покажут в Алуште
19:30, 18 мая 2012Крым
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Парк «Крым в миниатюре» планируют открыть летом в Алуште, сообщает Министерство курортов и туризма республики.
«На его территории будут расположены экспонаты, которые являются точными копиями основных историко-архитектурных сооружений Крыма. Прогуливаясь по парку, отдыхающие смогут ознакомиться со многими достопримечательностями полуострова. А те, кто впервые приехал в Крым, прочтут краткую характеристику этих мест, услышат рассказ экскурсовода и определятся, куда ехать дальше», - говорит управделами мэрии Алушты Виктор Фрадкин.
Благодаря специальной подсветке парк сможет работать и в темное время суток.
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