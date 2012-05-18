"Крым в миниатюре" покажут в Алуште

Парк «Крым в миниатюре» планируют открыть летом в Алуште, сообщает Министерство курортов и туризма республики.

«На его территории будут расположены экспонаты, которые являются точными копиями основных историко-архитектурных сооружений Крыма. Прогуливаясь по парку, отдыхающие смогут ознакомиться со многими достопримечательностями полуострова. А те, кто впервые приехал в Крым, прочтут краткую характеристику этих мест, услышат рассказ экскурсовода и определятся, куда ехать дальше», - говорит управделами мэрии Алушты Виктор Фрадкин.

Благодаря специальной подсветке парк сможет работать и в темное время суток.