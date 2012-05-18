Крымчанин подорвался на снаряде

Житель Крыма получил травмы при распилке артиллерийского снаряда времен войны, нашел у себя в огороде, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

61-летний мужчина из села Владиславовка поступил в больницу с резаными ранами конечностей и ожогами, проникающим ранением в брюшную полость со значительной кровопотерей.

"По некоторым данным, крестьянин намеривался распилить снаряд для того, чтобы исключить из него взрывчатые вещества и сдать на металлолом. Произошел взрыв детонатора, а не основного заряда. Поэтому последствия взрыва были минимальны", - рассказали спасатели.