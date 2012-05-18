Митинг в Симферополе прошел без беспорядков
18:53, 18 мая 2012Крым
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Милиция насчитала 10 тысяч человек
Милиция Крыма утверждает, что траурные мероприятия, посвященные 68-й годовщине депортации крымских татар с полуострова, прошли в Симферополе без нарушений общественного порядка.
Милиция оценивает количество участников митинга в 10 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД в Крыму.
Колонны крымских татар пришли на митинг из шести точек Симферополя.
Общественный порядок при проведении акции обеспечивали около 2 тысяч сотрудников милиции и 500 военнослужащих внутренних войск МВД.
"Сотрудниками правоохранительных органов не было допущено ни одного факта нарушения общественного порядка", - говорится в пресс-релизе.
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