Митинг в Симферополе прошел без беспорядков

Милиция Крыма утверждает, что траурные мероприятия, посвященные 68-й годовщине депортации крымских татар с полуострова, прошли в Симферополе без нарушений общественного порядка.

Милиция оценивает количество участников митинга в 10 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД в Крыму.

Колонны крымских татар пришли на митинг из шести точек Симферополя.

Общественный порядок при проведении акции обеспечивали около 2 тысяч сотрудников милиции и 500 военнослужащих внутренних войск МВД.

"Сотрудниками правоохранительных органов не было допущено ни одного факта нарушения общественного порядка", - говорится в пресс-релизе.