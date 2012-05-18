Флоты России и Украины провели тренировки

Военно-морские силы Украины и Черноморский флот Российской Федерации в пятницу провели тренировки одного из эпизодов намеченных на 22-25 мая общих командно-штабных учений ”Фарватер мира - 2012”, темой которых является планирование и проведение гуманитарной операции, сообщил пресс-секретарь командования украинских ВМС капитан 1-го ранга Олег Чубук.

"В ходе тренировки осуществлен розыгрыш действий сил сторон по проведению поисково-спасательных работ и оказанию помощи аварийному надводному кораблю. К мероприятию были привлечены объединенный штаб (офицеры управлений, отделов, служб штабов, соединений и частей ВМС Украины и Черноморского флота РФ), а также силы, которые входят в составы морского, авиационного, берегового компонентов и объединенного медицинского отряда, другие подразделения", - говорит Чубук.

В частности, в один из моментов тренировки в воздухе одновременно находились 5 летательных аппаратов – самолеты и вертолеты украинских ВМС и российского ЧФ.

Тренировка проводилась на территории Академии ВМС имени Нахимова и на внешнем рейде Севастопольской бухты.

По словам Чубука, в ходе "Фарватера мира - 2012" стороны планируют наработать единые взгляды на проведение совместных гуманитарных операций, отработать действия объединенного штаба при планировании и проведении гуманитарной операции, планировании всестороннего обеспечения действий сил ВМС Украины и ЧФ России при подготовке и проведении гуманитарной операции, отработать совместные действия по поиску и спасению личного состава аварийной подводной лодки объединенным поисковым отрядом ВМС Украины и ЧФ РФ, отработать единые процедуры и документы по планированию и проведению совместных гуманитарных операций.