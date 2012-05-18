Развлекательный центр Севастополя накажут из-за травмы ребенка

18:34, 18 мая 2012
Крым
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Девочка упала с аттракциона

Прокуратура Гагаринского района Севастополя возбудила уголовное дело против руководителя и инженера торгово-развлекательного комплекса, где в январе пострадал ребенок, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

7-летняя девочка получила травмы средней степени тяжести в результате падения с неисправного аттракциона с высоты более двух метров.  У ребенка - закрытый перелом левой ноги со смещением кости.

«Дело возбуждено по факту должностной халатности,  причинившей существенный вред», - отметили в прокуратуре.

Санкция статьи предусматривает штраф, или исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничение свободы до 3 лет.

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