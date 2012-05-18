В пятиэтажке в Керчи взорвался газ: пострадали две женщины (фото)

В Керчи, в квартире в пятиэтажном доме, произошел пожар, вероятно, из-за взрыва газовой колонки, пострадали две женщины, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

ЧП случилось в ночь на 18 мая в однокомнатной квартире, расположенной на четвертом этаже дома.

Ее 50-летняя хозяйка с ожогами тела 2-3 степени доставлена в больницу.

Кроме того, помощь врачей понадобилась 75-летней женщине - старушка надышалась угарным газом.

Огонь уничтожил квартиру, где произошел пожар, и частично повредил еще две.

Сотрудники МЧС эвакуировали шестерых человек, которые не смогли самостоятельно выбраться на улицу, и потушили пожар.

Обстоятельства ЧП устанавливают сотрудники газовой службы.