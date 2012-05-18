В пятиэтажке в Керчи взорвался газ: пострадали две женщины (фото)
17:37, 18 мая 2012Крым
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Пожар тушили 1,5 часа
В Керчи, в квартире в пятиэтажном доме, произошел пожар, вероятно, из-за взрыва газовой колонки, пострадали две женщины, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
ЧП случилось в ночь на 18 мая в однокомнатной квартире, расположенной на четвертом этаже дома.
Ее 50-летняя хозяйка с ожогами тела 2-3 степени доставлена в больницу.
Кроме того, помощь врачей понадобилась 75-летней женщине - старушка надышалась угарным газом.
Огонь уничтожил квартиру, где произошел пожар, и частично повредил еще две.
Сотрудники МЧС эвакуировали шестерых человек, которые не смогли самостоятельно выбраться на улицу, и потушили пожар.
Обстоятельства ЧП устанавливают сотрудники газовой службы.
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