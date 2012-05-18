Кабмин ничего не знает о нарушениях при закупке "вышек Бойко"

Кабинет министров Украины не имеет информации относительно каких-либо нарушений при закупке компанией "Черноморнефтегаз" буровых установок, заявил в пятницу в Раде первый вице-премьер-министр Валерий Хорошковский, отвечая на вопрос депутата из фракции ”БЮТ-Батькивщина” Остапа Семерака.

Хорошковский заявил, что правительство не имеет права давать оценку этому вопросу.

"Что касается этих установок, то вы знаете, что запросы были подготовлены, в том числе народными депутатами в правоохранительные органы Украины, которые этот вопрос изучали, и на сегодняшний день мы не имеем ответа, что там есть состав преступления", - сказал он.

По словам Хорошковского, если существует необходимость еще раз провести проверку, то депутаты должны подготовить обращение в генеральную прокуратуру Украины.

17 мая депутаты Семерак и Сергей Власенко заявили, что экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко обратилась в Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) с просьбой расследовать коррупционные действия и отмывание денег украинскими высокопоставленными должностными лицами.

По словам Власенко, проверка, которую провели нардепы из фракции ”БЮТ-Батькивщина”, выявила, что в результате сделки по закупке "Черноморнефтегазом" буровых установок из государственного бюджета было украдено как минимум 3,2 млрд гривен.

Депутаты сообщили, что в сделке задействованы оффшорные компании, которые зарегистрированы в Латвии и Великобритании.