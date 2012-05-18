Крымские татары ополчились против Симоненко

Участники всекрымского траурного митинга, который проходил в Симферополе в 68-ю годовщины депортации крымских татар, требуют от ОБСЕ, ПАСЕ и Европарламента запретить въезд в европейские страны лидера Компартии Украины Петра Симоненко за пропаганду идей Сталина, выселившего татар с полуострова в 1944 году.

«Распространение идей сталинизма в любой его форме несет в себе угрозу всему сообществу демократических государств. Мы призываем правительства всех демократических государств, Парламентскую Ассамблею Совета Европы и ОБСЕ, парламент Европейского Союза запретить Петру Симоненко въезд в страны свободного мира и возможность его участия в работе международных организаций в качестве члена парламента Украины», - говорится в заявлении «Об угрозе возрождения сталинизма в Украине».

Лидер меджлиса крымских татар, депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев, выступая на митинге, напомнил о недавних событиях в парламенте - 16 мая там рассматривался проект закона о восстановлении прав крымскотатарского народа. «Вы видели перекошенную злобой и ненавистью физиономию лидера Компартии Украины, который не только яростно выступал против принятия этого закона, но и на всю страну изрыгал мерзкие оскорбления в адрес нашего народа», - сказал Джемилев.

Через некоторое время зампред меджлиса Рефат Чубаров, обращаясь к участникам митинга, начал кричать: «Позор Симоненко, позор коммунистам!». Его свистом и выкриками поддержали митингующие.

16 мая Рада не приняла закон о восстановлении прав крымских татар.