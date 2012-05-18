Защитники прав потребителей погорели на взятке

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело в отношении заместителя начальника инспекции по вопросам защиты прав потребителей и главного специалиста это органа по подозрению в получении трех тысяч гривен взятки, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"Им инкриминировано получение взятки за непринятие мер по факту нарушений требований закона Украины О рекламе", - говорится в пресс-релизе.

Действия должностных лиц квалифицированы по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса (получение взятки).