Защитники прав потребителей погорели на взятке
16:09, 18 мая 2012Крым
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Прокуратура открыла дело
Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело в отношении заместителя начальника инспекции по вопросам защиты прав потребителей и главного специалиста это органа по подозрению в получении трех тысяч гривен взятки, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
"Им инкриминировано получение взятки за непринятие мер по факту нарушений требований закона Украины О рекламе", - говорится в пресс-релизе.
Действия должностных лиц квалифицированы по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса (получение взятки).
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