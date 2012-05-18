Янукович обратился к Крыму в день депортации

Президент Украины Виктор Янукович считает, что жители Крыма только на основе взаимного доверия, сотрудничества и согласия смогут достичь успеха в развитии региона.

«68 лет тому назад сотни тысяч крымских татар были насильственно вывезены в малообжитые районы Сибири, Урала, Средней Азии и десятилетиями содержались в местах изгнания. Похожая судьба на протяжении 1941-1944 годов постигла немцев, болгар, армян, греков, итальянцев, представителей других этносов, которые проживали в Крыму. Многие из них не пережили первых лет депортаций, порожденных тоталитарным режимом, из-за нечеловеческих условий существования, болезней и нужды», - говорится в обращении главы государства в связи с 68-й годовщиной депортации.

По его словам, независимая Украина поддержала возвращение переселенцев домой, и в настоящее время, несмотря на экономические трудности, государство решает вопросы по обустройству репатриантов.

Янукович подчеркнул, что украинцы должны помнить о трагических страницах истории и развивать государство на принципах демократии и гуманизма, строить страну, где жизнь человека, его права и свободы будут высшей ценностью.