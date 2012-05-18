Девочка, которую искали три сотни милиционеров, гуляла с собаками

Девочка, которая поставила на уши Севастополь, нашлась. Настя Плаксина жива и невредима. Поиски школьницы заняли сутки.

Ребенок 16 мая не вернулся домой из школы. Настю искали 300 милиционеров.

Школьница играла с собаками на заброшенной даче в районе Сапун-горы. Ночевала под кустом, греясь о животных.

10-летняя Настя говорит: ушла из дома потому, что мама не купила ей пса, сообщила пресс-служба севастопольской милиции.