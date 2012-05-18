"Крымхлеб" назначил и.о. гендиректора

Наблюдательный совет крупнейших производителей хлеба в регионе компании "Крымхлеб" (Крым), входящей в состав холдинга "Т и С" (Киев), уволил с должности генерального директора Татьяну Хмиль, назначив вместо нее с 15 мая исполняющим обязанности гендиректора Михаила Мацуняка.

Хмиль уволена в связи с переездом на новое место проживания и невозможностью продолжать руководство компанией.

Мацуняк назначен на должность до момента избрания постоянного генерального директора.

"Крымхлеб" объединяет 9 крупных хлебокомбинатов в Крыму и входит в состав холдинга "Т и С" (Киев).

Холдинг "Т и C" управляет хлебопекарными предприятиями "Бахчисарайский хлебозавод", "Симферопольский КХП" (Крым), "Одесский каравай", "Котовский хлебозавод" (Одесская область), ООО "Белгород-Днестровская паляница".

Общая мощность предприятий холдинга составляет около 700 тонн хлебобулочных изделий в сутки, до 500 тонн муки в сутки, напоминают "Украинские новости".