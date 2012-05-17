Милиционер застрелился в суде в Крыму

Сержант милиции покончил жизнь самоубийством, застрелившись в четверг в здании Киевского районного суда Симферополя, сообщила пресс-служба Главного управления Министерства внутренних дел в Крыму.

Тело 28-летнего мужчины, проходившего службу в спецбатальоне судебной милиции "Грифон" при ГУ МВД, нашли около 14:30 в комнате отдыха суда.

"По предварительным данным, суицид совершен при помощи табельного оружия. На столе в закрытой изнутри комнате отдыха найдена предсмертная записка, в которой мужчина прощался с близкими и просил в своей смерти никого не винить", - говорится в пресс-релизе.

Сержант милиции на работе характеризовался положительно.

Парень - из благополучной семьи. У него остались жена и ребенок.

На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры Крыма.