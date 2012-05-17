Браконьеров с бычками скрутили в Азовском море
15:30, 17 мая 2012Крым
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Ущерб - четверть миллиона гривен
Пограничники задержали в четверг двоих граждан Украины на катере, которые незаконно ловили рыбу в Азовском море, сообщила пресс-служба Азово-Черноморского управления Госпогранслужбы.
"На борту находились более 7 тысяч бычков и запрещенное орудие лова - драга. Нанесенный ущерб составил 234 тысячи гривен. Плавсредство, орудия лова, рыба изъяты", - говорится в пресс-релизе.
Сотрудники пограничной службы составили протоколы об административных правонарушениях. Материалы будут переданы в прокуратуру.
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