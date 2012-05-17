Погода на пятницу

18 мая на Левобережье Украины ожидаются дожди, местами грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории пройдут кратковременные дожди, только в Закарпатье, а ночью и в южной части - без существенных осадков, сообщил Укргидрометцентр.

Ветер на протяжении суток будет преобладать северный, в восточной части восточный, 5-10 м/с. Температура в западных областях ночью 3-8° тепла (на высокогорье Карпат заморозки 0-2°), днем 11-16° тепла; на остальной территории ночью 9-14°, на востоке до 17°, днем 17-22°, в южных, восточных областях и в Крыму 23-28°.

В Киеве и области ожидаются небольшие кратковременные дожди. Температура по области ночью 9-14°, днем 17-22°. В столице ночью 10-12°, днем 17-19°.