64% украинцев хотят, чтобы их дети и внуки получили высшее образование

Большинство украинцев - 63,6% - хотели бы, чтобы их дети и внуки получили бы законченное высшее образование, свидетельствуют результаты опроса Институт Горшенина.

В то же время, ограничиться базовым высшим образованием для своих детей и внуков считают достаточным 13,6% опрошенных, а средним специальным - 10,6%.

Хотели бы, чтобы их дети и внуки закончили аспирантуру, получили ученую степень - 4,7% украинцев. При этом считают достаточным получение полного среднего образования (11 классов школы) - 3,2%; неполного среднего образования (9 классов школы) - 0,8% опрошенных. Затруднились ответить на этот вопрос 3,5% респондентов.

В то же время, только 32,1% опрошенных полагают, что высшее образование сегодня нужно человеку для получения знаний по выбранной специальности. При этом 45,8% считают, что оно необходимо для хорошего трудоустройства; 33,8% - считают его полезным для карьерного роста.

19,7% респондентов высказали мнение, что высшее образование нужно человеку для расширения кругозора, а 18,6% - для того, чтобы не служить в армии. Для повышения социального статуса высшее образование считают необходимым 17,6% опрошенных; 15,7% полагают его нужным, потому что «сегодня так принято»; 3,3% - затруднились с ответом на вопрос.

Телефонный опрос проведен с 12 по 14 мая, всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 16 лет, во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.