Власть обещает стабильную гривну

Стабильному курсу гривни ничего не угрожает, заявил министр экономики Украины Петр Порошенко журналистам в четверг в Киеве.

«Пока мы можем сказать, что в текущей ситуации стабильности гривни ничего не угрожает, и позиция относительно золотовалютных резервов, и позиция относительно возможных заимствований является такой, что позволяет ситуацию контролировать», - сказал Порошенко.

Он отметил, что в стратегическом плане развитие и стимулирование экспорта украинской продукции, своевременная компенсация НДС, обеспечение соответствующей конкурентоспособной украинской продукции на внешних рынках позволяет «нам с полной уверенностью смотреть в будущее в среднесрочной перспективе».