Севастопольский поезд №28 до сентября будет ходить под №36

Поезд №28 ”Киев-Севастополь” с 27 мая до сентября будет курсировать под №36, сообщила пресс-служба Юго-Западной железной дороги.

Поезд №36/35 Киев-Севастополь-Киев будет отправляться из Киева в 15 часов 30 минут и прибывать в Севастополь в 11 часов 23 минуты.

Из Севастополя поезд будет отправляться в 13.55, прибывать в Киеве в 9.22.

"В сентябре текущего года маршрут пассажирского поезда №28/27 ”Киев-Севастополь” будет восстановлен", - отмечают в ЮЗЖД.

С 27 мая в Украине начнет действовать новый график движения пассажирских поездов на 2012-2013 год.

Так, будет 140 ночных пассажирских поездов - на 20 меньше, чем в предыдущем графике, однако новый график разработан с учетом развития регионов повышения скорости движения поездов и уровня комфорта.

В частности, в новом графике предусматривается курсирование новых межрегиональных скоростных поездов «Хюндай» на направлениях Киев-Львов - 3 пары, Киев-Харьков - 3 пары, Киев-Донецк - 2 пары, а также скоростного поезда «Шкода» на направлениях Харьков-Донецк, Харьков-Днепропетровск, Днепропетровск-Донецк, Донецк-Луганск, Донецк-Мариуполь.

На сегодняшний день поезд №28 ”Киев-Севастополь” отправляется из Киева в 20.21 и прибывает в Севастополь в 12.35.