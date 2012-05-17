Поездатая авария в Крыму вылилась в уголовное дело

Крымская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело по факту схождения с рельсов 19 пустых вагонов грузового поезда, который состоял из 54 вагонов, сообщила пресс-служба надзорного ведомства Крыма.

«По факту вчерашнего транспортного происшествия возбуждено дело по части 2 статьи 276 Уголовного кодекса Украины (невыполнение норм и правил, направленных на обеспечение безопасности движения и сохранение подвижного состава)», - говорится в пресс-релизе.

Товарняк пошел под откос днем 16 мая, разрушив три опоры контактной высоковольтной сети, в результате чего произошло аварийное отключение линии на участе железной дороги в Красногвардейском районе. Движение четырех пассажирских поездов задержалось на несколько часов, поскольку рабочие убирали вагоны с путей и вели ремонтные работы.