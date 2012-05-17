Милиция призывает жителей Крыма к толерантности 18 мая

Главное управление Министерства внутренних дел в Крыму заявляет о готовности обеспечить общественный порядок 18 мая в Симферополе во время прохождения колонн крымских татар с окраин города в центр, где пройдет массовый митинг по случаю 68-й годовщины депортации, и просит жителей региона быть толерантными друг к другу, сообщила пресс-служба ведомства.

С 15 мая личный состав крымской милиции переведен на усиленный вариант несения службы. "Созданы и круглосуточно действуют оперативные штабы. На обеспечение охраны общественного порядка задействовано более 1500 сотрудников милиции и 500 военнослужащих внутренних войск МВД", - говорится в пресс-релизе.

Милиция уточняет, что крымские татары пройдут 18 мая организованными группами по 6 маршрутам. Во время шествия движение автотранспорта будет приостановлено. 264 милиционера обеспечат безопасность при передвижении организованных групп с окраин города к месту проведения митинга - площади имени Ленина, а там будут работать 515 милиционеров.

"Сотрудники правоохранительных органов нацелены на соблюдение дисциплины и законности, вежливое и уважительное отношение к гражданам, активность и решительность в предотвращении и пресечении правонарушений. Руководство крымской милиции обращает внимание жителей и гостей Крыма на необходимость соблюдения законодательства при проведении массовых мероприятий, в том числе сборов, митингов, демонстраций и призывает к соблюдению корректности и толерантности в общении друг с другом", - говорится в пресс-релизе.

Сотрудники НКВД провели депортацию 18-20 мая 1944 года по решению государственного комитета обороны, подписанному руководителем СССР Иосифом Сталиным. Причиной выселения называлось дезертирство крымских татар из Красной армии, сотрудничество с немецкими оккупантами и расправы над советскими партизанами.

По разным данным, были депортированы от 183 до 188 тысяч крымских татар. Большая часть - в Узбекскую ССР. В годы Великой Отечественной войны из Крыма выселили также крымских немцев, армян, болгар и греков.

С 1993 года в Крыму 18 мая отмечается как день памяти жертв депортации.

В автономии в настоящее время живут почти 2 миллиона человек, из них более 265 тысяч - крымские татары. Еще, минимум, 100 тысяч хотели бы вернуться на полуостров.