Ночь в музее теперь можно провести и в Севастополе

Севастопольский художественный музей имени Крошицкого впервые присоединился к Международной акции «Европейская ночь музеев», 19 мая двери учреждения будут открыты для всех желающих с 18 до 23 часов.

Акция получила название «Блеск и вечный праздник юга», в ее рамках можно будет увидеть уникальные произведения из фондов музея, посетить мастер-классы.

Специальный проект «Севастополь - первые ворота в Крым» в на один вечер объединит три эпохи: начало 20-го века, город в 1930-е и 1960-е годы. Посетителям предлагается придерживать дресс-кода в стиле ретро и винтаж.

Акция «Европейская ночь музеев» проводится ежегодно во всем мире с 2005 года под эгидой Совета Европы, ЮНЕСКО и Международного совета музеев.