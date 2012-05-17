Россиянка пыталась вывезти из Крыма медаль
11:30, 17 мая 2012Крым
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Спрятала в пудренице
Сотрудники таможни обнаружили и изъяли у гражданки России медаль, которую иностранка, спрятав в пудренице, пыталась пронести на самолет, вылетающий из Симферополя в Москву, сообщила пресс-служба крымской таможни.
«Выбрав упрощенный режим таможенного контроля, женщина не заполнила декларацию и не заявила в устной форме о медали белого цвета 1959 года выпуска», - говорят таможенники.
Они составили протокол о нарушении таможенных правил, а медаль отправили на экспертизу, по результатам которой судьбу предмета решит суд.
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