Россиянка пыталась вывезти из Крыма медаль

Сотрудники таможни обнаружили и изъяли у гражданки России медаль, которую иностранка, спрятав в пудренице, пыталась пронести на самолет, вылетающий из Симферополя в Москву, сообщила пресс-служба крымской таможни.

«Выбрав упрощенный режим таможенного контроля, женщина не заполнила декларацию и не заявила в устной форме о медали белого цвета 1959 года выпуска», - говорят таможенники.

Они составили протокол о нарушении таможенных правил, а медаль отправили на экспертизу, по результатам которой судьбу предмета решит суд.