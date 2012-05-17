Грузчик стащил сейф с деньгами

Сотрудники милиции задержали грузчика, который вынес сейф и товары на сумму более 13 тысяч гривен с торгового склада в Симферополе, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

Кража произошла на днях на рынке "Привоз".

30-летнего мужчину поймали в тот момент, когда он пытался избавиться от сейфа. Деньги вор успел потратить - якобы на лечение двух его детей и продукты.

"Кража произошла под утро, когда кассир уснул. Оперативники решили проследить за грузчиком: милиционеры задержали мужчину, когда тот шел избавляться от уже пустого сейфа", - сообщила пресс-служба.

Задержанный ранее судим за угон, аварию со смертельным исходом и кражу. Против грузчика завели уголовное дело по статье "кража, совершенная повторно". Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.