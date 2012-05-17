Крымчанка покончила с жизнью как Анна Каренина

Жительница Крыма свела счеты с жизнью, бросившись под колеса поезда. Инцидент произошел на севере полуострова, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Информация о трагедии поступила к спасателям 16 мая от врачей скорой помощи.

"На железнодорожном пути совершен суицид. 60-летняя женщина проживала в селе Ишунь. Труп доставлен в морг больницы Красноперекопска", - говорят бойцы МЧС.