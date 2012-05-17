Крымчанка покончила с жизнью как Анна Каренина
10:26, 17 мая 2012Крым
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Трагедия в Красноперекопске
Жительница Крыма свела счеты с жизнью, бросившись под колеса поезда. Инцидент произошел на севере полуострова, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Информация о трагедии поступила к спасателям 16 мая от врачей скорой помощи.
"На железнодорожном пути совершен суицид. 60-летняя женщина проживала в селе Ишунь. Труп доставлен в морг больницы Красноперекопска", - говорят бойцы МЧС.
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