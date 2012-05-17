Автомобилистов просят не соваться в центр Симферополя 18 мая

Движение транспорта ограничат днем 18 мая в Симферополе в связи с проведением всекрымских траурных мероприятий, приуроченных ко дню памяти жертв депортации, сообщила пресс-служба ГАИ Крыма.

"Госавтоинспекция убедительно просит водителей не планировать поездки с 9 до 16 часов через центральные улицы Симферополя", - говорится в обращении ведомства.

Крымские татары с 13 до 15 часов проведут траурный митинг на главной площади города. Туда они придут пятью колоннами с окраин Симферополя.

Сотрудники НКВД провели депортацию 18-20 мая 1944 года по решению государственного комитета обороны, подписанному руководителем СССР Иосифом Сталиным. Причиной выселения называлось дезертирство крымских татар из Красной армии, сотрудничество с немецкими оккупантами и расправы над советскими партизанами.

По разным данным, были депортированы от 183 до 188 тысяч крымских татар. Большая часть - в Узбекскую ССР. В годы Великой Отечественной войны из Крыма выселили также крымских немцев, армян, болгар и греков.

Массовое возвращение татар на полуостров началось в конце 80-х. В 1989-м Верховный совет СССР принял декларацию "О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечению их прав".

С 1993 года в Крыму 18 мая отмечается как день памяти жертв депортации.

В автономии в настоящее время живут почти два миллиона человек, из них более 265 тысяч - крымские татары. Еще, минимум, 100 тысяч хотели бы вернуться на полуостров.