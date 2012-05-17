Минобороны РФ уплатит в бюджет Украины более миллиона гривен
09:17, 17 мая 2012Крым
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Решение суда в Севастополе
Севастопольский окружной административный суд постановил взыскать с Министерства обороны России в бюджет Украины почти 1,3 миллионов гривен, пресс-служба прокуратуры города.
По ее информации, суд удовлетворил иск надзорного ведомства Севастополя о взыскании с российского оборонного ведомства в лице 64-го управления начальника работ Минобороны налоговой задолженности.
Другие подробности прокуратура не сообщила.
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