Минобороны РФ уплатит в бюджет Украины более миллиона гривен

Севастопольский окружной административный суд постановил взыскать с Министерства обороны России в бюджет Украины почти 1,3 миллионов гривен, пресс-служба прокуратуры города.

По ее информации, суд удовлетворил иск надзорного ведомства Севастополя о взыскании с российского оборонного ведомства в лице 64-го управления начальника работ Минобороны налоговой задолженности.

Другие подробности прокуратура не сообщила.