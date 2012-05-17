Минобороны РФ уплатит в бюджет Украины более миллиона гривен

09:17, 17 мая 2012
Крым
0 0

Решение суда в Севастополе

Севастопольский окружной административный суд постановил взыскать с Министерства обороны России в бюджет Украины почти 1,3 миллионов гривен, пресс-служба прокуратуры города.

По ее информации, суд удовлетворил иск надзорного ведомства Севастополя о взыскании с российского оборонного ведомства в лице 64-го управления начальника работ Минобороны налоговой задолженности.

Другие подробности прокуратура не сообщила.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter