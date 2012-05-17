Пути на месте аварии поезда в Крыму ремонтирует почти 100 рабочих

Движение поездов на участке схода грузового поезда с рельсов в Красногвардейском районе Крыма частично восстановлено. По состоянию на утро четверга 80 человек и аварийно-восстановительный поезд продолжают работы, сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций Украины.

19 пустых вагонов из 54 перевернулась в среду днем. В результате аварии, причины которой пока не установлены, никто не пострадал, вместе с тем, были сломаны три опоры контактной высоковольтной сети, в результате чего произошло аварийное отключение линии на железнодорожном участке.

«16 мая в 23 часа движение поездов на аварийном участке восстановлено по парной колее. На время проведения первоочередных восстановительных работ были задержаны 4 пассажирских поезда», - говорится в пресс-релизе.