Севастополь показывает старое и новое "лицо"

В Севастополе показывают фотографии достопримечательностей и пейзажей довоенного периода и современности. Выставка «Севастопольские ретропроекция» открылась в «Доме Москвы» и продлится до 30 мая, сообщили организаторы.

«Ретропроекция - это попытка проследить с помощью старой и новой фотографии как рос, развивался и менялся город», - говорится в пресс-релизе.

Так, карточки показывают, как изменился облик Севастополя после Великой Отечественной войны, как выглядели Нахимовский проспект и Екатерининская улица, можно познакомиться с портретами выдающихся жителей города.

Руководитель проекта - Денис Штукатуров, исполнительный директор московской студии Action Film.