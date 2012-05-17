Севастополь показывает старое и новое "лицо"
08:39, 17 мая 2012Крым
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Ретропроекция от москвичей
В Севастополе показывают фотографии достопримечательностей и пейзажей довоенного периода и современности. Выставка «Севастопольские ретропроекция» открылась в «Доме Москвы» и продлится до 30 мая, сообщили организаторы.
«Ретропроекция - это попытка проследить с помощью старой и новой фотографии как рос, развивался и менялся город», - говорится в пресс-релизе.
Так, карточки показывают, как изменился облик Севастополя после Великой Отечественной войны, как выглядели Нахимовский проспект и Екатерининская улица, можно познакомиться с портретами выдающихся жителей города.
Руководитель проекта - Денис Штукатуров, исполнительный директор московской студии Action Film.
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