Яхта Ясона доставит "золотое руно" в Евпаторию

Десятый юбилейный всеукраинский фестиваль греческой культуры "Элефтерия" планируют провести 2 июня в Евпатории, сообщила пресс-служба мэрии.

Начнутся торжества с богослужения в Свято-Ильинской церкви, затем участники фестиваля пройдут шествием к парку имени Фруннзе, где официальное открытие начнется с торжественного поднятия греческого флага на дельтаплане и театрализованного представления с участием героев древнегреческой мифологии.

"К берегу подплывет яхта с командой Ясона и доставит "Золотое руно". Его с пожеланиями процветания и хорошего курортного сезона греческая община передаст руководству города", - сообщили в пресс-службе.

Также состоится гала-концерт творческих коллективов, фестиваль хлеба, дегустация вин, выставка изделий народно-прикладного искусства и национальной кухни, фестиваль воздушных змеев.

Кроме того на территории раскопок греко-скифского городища "Чайка" в поселке Заозерное будет организована экскурсия и театрализованное представление.