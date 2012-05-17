Евпатория хочет стать столицей крымского футбола

Пять новых футбольных полей планируют построить через год в Евпатории в рамках оздоровительного проекта «Золотое кольцо здоровья», сообщила пресс-служба мэрии.

Спортивный комплекс с футбольными полями расположится на четырех гектарах в районе развилки дорог Уютное-Заозерное, неподалеку от озера Мойнаки.

Размер трех полей составит 110 на 72 метра, двух мини-полей - 25 на 40 метров. Покрытие как искусственное, так и натуральное.

«Новые футбольные поля будут отвечать всем современным требованиям. Здесь можно проводить и международные соревнования, и учебно-тренировочные сборы», - говорят в пресс-службе.

«Золотое кольцо здоровья» предполагает строительство спортивных и тренажерных площадок, СПА-центров и появление лечебно-оздоровительных термальных комплексов.