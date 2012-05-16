Земельщик погорел на взятке
19:44, 16 мая 2012Крым
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Возбуждено уголовное дело
Следственный отдел прокуратуры Крыма в среду возбудил уголовное дело против заведующего сектором инспекции горрайуправления Госкомзема в Джанкое и Джанкойском районе по подозрению в получении 20 тысяч гривен взятки, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
"Должностное лицо разоблачено в получении взятки путем вымогательства. 20 тысяч гривен земельщик требовал за неупотребление мер по факту нарушения земельного законодательства", - говорится в пресс-релизе.
Подозреваемый задержан, проводятся следственные действия.
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