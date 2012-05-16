Британцы снимут фильм о Крымской войне

В 2013 году в Крыму состоятся съемки художественного приключенческого фильма о событиях Крымской войны с рабочим названием «Золото Англии». Это международный проект, съемочной площадкой которого станут несколько стран Европы, сообщил Курортно-информационный центр республики.

Одна из сюжетных линий фильма рассказывает о самом большом в истории кладе золота, утонувшем во время кораблекрушения у берегов Балаклавы. Есть в киноленте место и для лирики.

Картина будет на английском языке.

Автор идеи фильма - Патрик Мерсер, член парламента Великобритании, писатель и публицист, бывший журналист BBC.

Кинопроект финансируют независимые инвесторы, средствами которых управляет Совет попечителей.

Крымская война 1853-1856 годов - война между Российской империей и коалицией в составе Британской, Французской, Османской империй и Сардинского королевства. Боевые действия разворачивались на Кавказe, в Дунайских княжествах, на Балтийском, Чёрном, Белом и Баренцевом морях, а также на Камчатке.