В аэропорте Симферополя "сдуло" правление

Фонд имущества Крыма сменил состав правления международного аэропорта "Симферополь", сказано в сообщении на сайте предприятия.

Освобождены от должностей Сергей Шапка, Виктор Супрун, Алла Кириллова, Наталья Яманова и Николай Турков. Они проработали от полугода до года.

Новыми членами правления сроком на пять лет назначены Владимир Артмин, Дмитрий Денисов, Светлана Мининкова, Юлия Рымарь и Николай Торбач.

Изменения произошли после подачи представления исполняющим обязанности главы правления предприятия Юрием Солончуком. Он занял эту должность в конце апреля. До этого Солончук работал директором департамента по развитию аэропорта.

Ранее, 10 месяцев, председателем правления предприятия был Сергей Васютин.

Аэропорт Симферополя построен в сороковых годах прошлого века и является вторым в Украине по объему перевозки пассажиров. Он располагает двумя взлетно-посадочными полосами и может принимать суда всех типов.