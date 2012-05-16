Товарняк пошел под откос в Крыму

Грузовой поезд сошел в среду с рельсов возле села Янтарное Красногвардейского района Крыма, жертв нет, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

"19 из 54 грузовых вагонов для перевозки сыпучих материалов легли на бок, часть из них перевернулась. Сломаны три опоры контактной высоковольтной сети, в результате чего произошло аварийное отключение линии на железнодорожном участке", - говорится в пресс-релизе.

Поезд №67 сообщением "Москва - Симферополь" оказался в зоне отключения высоковольтной линии. Его отбуксировали на станцию Красногвардейское. "Железная дорога дала транспорт для перевозки пассажиров на станцию "Симферополь", - говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС и МВД окружили прилегающую к месту происшествия территорию, проводятся ремонтно-восстановительные работы. Движение на аварийном участке приостановлено.

Задерживается прибытие в пункты назначения четырех пассажирских поездов.

Работники Крымской транспортной прокуратуры выясняют причины аварии.